Пятница, 8 ноября, 2024
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На раскопках в Старой Рязани нашли фрагмент древней иконы «Сошествие во ад»

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/ryazankreml

Археологи, ведущие раскопки на территории Старой Рязани, обнаружили фрагмент каменной резной иконы. Об этом сообщает пресс-службы Рязанского музея-заповедника.

Первоначальный размер иконы — 17×18 сантиметров, она была элементом церковного убранства. Икона содержит композицию «Сошествие во ад», известную по апокрифическому Никодимову Евангелию.

Учёные считают, что икону сделали сбежавшие на Русь после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году мастера из Византии. Она была сделана в период 1204–1237 гг.

В сообщении описывается, как выглядит икона, также есть фотографии находки.

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