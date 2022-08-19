На публичных слушаниях обсудили строительство новой поликлиники в Дашково-Песочне

18 августа на публичных слушаниях в Рязани обсудили строительство новой поликлиники в микрорайоне Дашково-Песочня. Медучреждение планируют возвести на пересечении улиц Бугровка и Песоченчкая, сообщает ГТРК Ока.
Под строительство поликлиники выделено 2 земельных участка. Из зоны парков и скверов их нужно перевести в зону амбулаторно-поликлинического обслуживания.
Строительство новой поликлиники планируют начать в 2024 году.
Вопрос о строительстве поликлиники в Дашково-Песочне стоит очень остро. Единственная в микрорайоне поликлиника больницы №11 перегружена.