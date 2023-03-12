На предстоящей неделе в Рязани заделают аварийные выбоины на 10 улицах Рязани

В Рязани на предстоящей неделе планируют ликвидировать аварийные выбоины на участках автомобильных дорог по 10 улицам: Серёжина Гора, Новосёлов, Загородная, Интернациональная, Зубковой, Бугровка, Тепличная, Бирюзщова, Октябрьская и Окский проезд.

На этой неделе Дирекция благоустройства Рязани привела в нормативное состояние примерно 550 квадратных метров проезжей части, – сообщили в администрации города.

Выбоины заделали на аварийных участках улиц Кальная, Быстрецкая, Советской Армии, Гагарина, Каширина, Сельских Строителей, Щорса, Интернациональная, Котовского, Стройкова, Зубковой, автодорога на посёлок Карцево, Стройкова, проезд Яблочкова, Чкалова, Вокзальная, Безбожная, 5-я Линия, проезд Шабулина, Бутырки и Крупской.