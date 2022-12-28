На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения

Антитеррористические учения прошли на предприятии под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по региону.

Цель мероприятия — отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции по пресечению террористического акта на промышленном объекте. По легенде учений, на территорию завода проникли вооружённые лица, они захватили в заложники нескольких рабочих и выдвинули политические требования.

На место предполагаемого ЧП незамедлительно прибыли правоохранители. Были проведены переговоры, «террористы» выдвинули невыполнимые условия и угрожали убийством заложников. Принято решение о проведении боевого мероприятия с целью уничтожения злоумышленников и освобождения рабочих.

— Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона, — говорится в сообщении ведомства.