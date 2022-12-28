Среда, 28 декабря, 2022
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На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения

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Антитеррористические учения прошли на предприятии под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по региону.

Цель мероприятия — отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции по пресечению террористического акта на промышленном объекте. По легенде учений, на территорию завода проникли вооружённые лица, они захватили в заложники нескольких рабочих и выдвинули политические требования.

На место предполагаемого ЧП незамедлительно прибыли правоохранители. Были проведены переговоры, «террористы» выдвинули невыполнимые условия и угрожали убийством заложников. Принято решение о проведении боевого мероприятия с целью уничтожения злоумышленников и освобождения рабочих.

— Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона, — говорится в сообщении ведомства.

На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения
На предприятии под Рязанью прошли антитеррористические учения

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