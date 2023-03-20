На пожаре в Усть-Илимске погиб ребёнок, его сестра получила ожоги



Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку и поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания в квартире на втором этаже деревянного жилого дома на улице Профсоюзная в г. Усть-Илимске. В результате пожара девочка 2014 г.р. получила ожоги, а её брат 2017 г.р. погиб.​ Сообщение поступило в пожарно-спасательную службу днём 18.03.2023.



На место выезжала и.о. Усть-Илимского межрайонного прокурора Миронова Т.Г. Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности и защите прав детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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