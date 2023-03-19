На пожаре в Старожиловском районе минувшей ночью погиб мужчина

В ночь на воскресенье, 19 марта, в Старожиловском районе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Подробности привели в Главном управлении МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании в населённом пункте Совхоз имени Ленина поступил в экстренные службы в 1:28. Пожар произошёл в двухкомнатной квартире 36 квадратных метров в кирпичном газифицированном доме.

Огонь повредил постельные принадлежности, площадь пожара составила 3 квадратных метра. На тушение выезжали 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 2 пожарных автомобиля.

В результате пожара погиб мужчина 1973 года рождения.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.