Воскресенье, 19 марта, 2023
Татьяна Проводина

На пожаре в Старожиловском районе минувшей ночью погиб мужчина

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В ночь на воскресенье, 19 марта, в Старожиловском районе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Подробности привели в Главном управлении МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании в населённом пункте Совхоз имени Ленина поступил в экстренные службы в 1:28. Пожар произошёл в двухкомнатной квартире 36 квадратных метров в кирпичном газифицированном доме.

Огонь повредил постельные принадлежности, площадь пожара составила 3 квадратных метра. На тушение выезжали 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 2 пожарных автомобиля.

В результате пожара погиб мужчина 1973 года рождения.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации