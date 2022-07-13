Татьяна Проводина

На пожаре в Спасском районе погибли два человека

Фото с сайта ГУ МЧС России по Рязанской области

На пожаре в Спасском районе погибли два человека.

Погибли женщина 1970 года рождения и мужчина 1959 года рождения. Об этом сообщили в МЧС.

Сигнал о возгорании в селе Огородниково поступил 13 июля в 4 часа 1 минуту. Горел жилой одноэтажный кирпичный дом. В МЧС уточнили, что здание электрифицировано, но не газифицировано.

Жилой дом уничтожен огнём. Причина возгорания и ущерб сейчас устанавливаются.

На тушении огня работали 2 пожарных автомобиля и 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

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