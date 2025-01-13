На пожаре в Путятино пострадал двухлетний ребенок. Об этом сообщает издательство «Пресса».

11 января на улице Совхозной произошел пожар в квартире, в которой жила семья с двумя детьми. Как рассказывают соседи пострадавших, когда появился огонь, мужчина, отец детей, вынес одного ребенка и побежал за вторым, который получил повреждения. Его доставили в больницу.

По информации очевидцев, семья проживала в квартире год. Сейчас переехала в одно из сел.

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На место происшествия выезжали 2 единицы техники и 6 человек из личного состава МЧС.