На пожаре в посёлке Александр Невский погиб 12-летний ребёнок-инвалид

В Александро-Невском районе Рязанской области следователи выясняют причины трагической гибели 12-летнего ребенка-инвалида в результате пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Возгорание произошло 22 августа 2024 года в частном доме на улице Первомайской. Мальчик не смог спастись и погиб.
Следственные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Прокуратура также начала собственную проверку, направленную на выяснение причин произошедшего и оценку работы органов, ответственных за профилактику подобных инцидентов.
Ход и результаты проверки находятся под контролем прокуратуры Александро-Невского.