Четверг, 22 августа, 2024

На пожаре в посёлке Александр Невский погиб 12-летний ребёнок-инвалид

Автор: Алексей Самохин

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Фото: прокуратура Рязанской области

В Александро-Невском районе Рязанской области следователи выясняют причины трагической гибели 12-летнего ребенка-инвалида в результате пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Возгорание произошло 22 августа 2024 года в частном доме на улице Первомайской. Мальчик не смог спастись и погиб.

Следственные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Прокуратура также начала собственную проверку, направленную на выяснение причин произошедшего и оценку работы органов, ответственных за профилактику подобных инцидентов.

Ход и результаты проверки находятся под контролем прокуратуры Александро-Невского.

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