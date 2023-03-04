Суббота, 4 марта, 2023
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На посту ДПС «Дягилевский» в Рязани остановили нетрезвого водителя

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Фото: УГИБДД Рязанской области

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на посту ДПС «Дягилевский» автомобиль марки «Рено Дастер», которым управлял 43-летний водитель.

У него был замечен запах алкоголя, поэтому инспекторы отстранили мужчину от управления ТС и предложили пройти освидетельствование на наличие опьянения. С результатом водитель не согласился, но освидетельствование в медучреждении подтвердило состояние опьянения.

Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, что повлечет за собой штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления ТС на период от 1,5 до 2 лет. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

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