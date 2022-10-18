На площадке индустриального парка «Рязанский» обеспечивают параллельное строительство коммуникаций и промышленных объектов предприятий

Во вторник, 18 октября, заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин провёл выездное совещание на площадке, где ведутся работы по созданию индустриального парка «Рязанский». Участие в нём приняли руководитель Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин, а также представители подрядных организаций, ведущих застройку.

В рамках совещания Артёму Никитину доложили о ходе работ. В настоящий момент в активной фазе строительство коммуникаций парка. Завершено строительство ливневой канализации, обеспечено водоснабжение, электроснабжение – запущены силовая и распределительные подстанци. Проводятся работы по газификации, стартовала прокладка дорожных сетей по территории парка, готовятся к запуску очистные сооружения – одни из самых передовых в России. В планах – проведение внешнего благоустройства, установка освещения.

Артём Никитин отметил: работы по строительству коммуникаций будут завершены в срок – к концу года.

–Теперь нам важно синхронизировать работы по строительству коммуникаций с работами по строительству конкретных предприятий, которые разместятся в индустриальном парке «Рязанский», — сказал Никитин.

В рамках выполнения этой задачи параллельно с работами по обустройству коммуникаций начинают строительство четыре резидента, которые планируют запустить свои предприятия уже в следующем году. Важная задача – добиться того, чтобы ни одна из площадок индустриального парка «не простаивала».

— Мы понимаем, как обеспечить бесперебойное строительство объектов инфраструктуры совместно со строительством объектов промышленных объектов. Мы состыковываем наши планы и графики по конкретным объектам и конкретным коммуникациями, которые подходят к этим объектам. Это сложно, но подрядчик нас слышит и сегодня выполняет наши требования по синхронизации этих работ, — заявил Никитин.

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