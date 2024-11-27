На площади Театральной устанавливают праздничную ель

В Рязани продолжается подготовка к Новому году. Сегодня, 27 ноября, ель ставят на площади Театральной, сообщает 62инфо.

Рабочие устанавливают каркас и крепят к нему искусственные хвойные ветки. По словам представителя мэрии, высота новогоднего дерева на площади Театральной составит 18 метров. Украсить ель обещают к концу недели.

Всего в городе к Новому году нарядят более 35 елок. Праздничные деревья уже установили в Лесопарке и у ЗАГСа на Московском шоссе.

Кроме того, в парках и на улицах появятся светящиеся инсталляции, гирлянды и световые фигуры. Что планируют сделать в городе к празднику по тендеру в 15 млн рублей.