На площади Победы в Рязани сегодня можно увидеть раритетные авто

15 августа в областной центр прибыли участники автопробега на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа».

В Рязань они приехали из Нижнего Новгорода. А всего автопробег охватит свыше 20 российских городов и Республику Беларусь. Участникам предстоит проехать более 10 тысяч километров.

Об этом сообщает паблик Новости Рязани ВКонтакте.

Участники автопробега вместе с рязанскими школьниками и юнармейцами возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания тех, благодаря кому была одержана Великая Победа.

Рязанцы смогли посидеть за рулём «Победы» и заглянуть под капот раритетной машины. Об этом пишет Рязанский формат ВКонтакте.