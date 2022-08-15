На площади Победы в Рязани сегодня можно увидеть раритетные авто

15 августа в областной центр прибыли участники автопробега на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа».
В Рязань они приехали из Нижнего Новгорода. А всего автопробег охватит свыше 20 российских городов и Республику Беларусь. Участникам предстоит проехать более 10 тысяч километров.
Об этом сообщает паблик Новости Рязани ВКонтакте.
Участники автопробега вместе с рязанскими школьниками и юнармейцами возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания тех, благодаря кому была одержана Великая Победа.
Рязанцы смогли посидеть за рулём «Победы» и заглянуть под капот раритетной машины. Об этом пишет Рязанский формат ВКонтакте.