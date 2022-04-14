На пяти рязанских улицах 15 апреля отключат холодную воду 

В пятницу, 15 апреля, на пяти улицах в Рязани не будет холодной воды, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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С 9:00 до 14:00 воду отключат по следующим адресам:

улица Гоголя, д. 16а, д. 21, д. 22/1, д. 23, д. 24 корп. 1, д. 24, д. 26,

улица Полетаева, д. 1/14, д. 11 корп. 1, д. 11, д. 13 корп. 1,

улица Толстого, д. 10, д. 12, д. 12а, д. 2/22, д. 3, д. 4/19, д. 6/20, д. 8, д. 8а, д. 5 (школа №37),

улица Чернышевского, д. 18, д. 20, д. 7, д. 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области);

С 9:00 до 15:00 воды не будет на улице Яхонтова, д. 17.

Сотрудники «Водоканала» проводят здесь ремонтные работы на водопроводе.