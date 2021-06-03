На Петербургском форуме заключено важное для развития рязанского медицинского кластера соглашение

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о развитии кооперационных связей при формировании медицинского кластера Рязанской области между Правительством региона и компаниями ООО «Скопинфарм», АО «Фармимэкс». Документ подписали Губернатор Рязанской области Николай Любимов, президент АО «Фармимэкс» Александр Апазов и гендиректор ООО «Скопинфарм» Инга Нижарадзе.
Губернатор Николай Любимов отметил, что фармацевтическая отрасль сейчас является наиболее развивающейся как в стране, так и в Рязанском регионе.
Соглашение бессрочное, сообщает сайт правительства Рязанской области. В документе прописаны обязательства партнеров, в которые, в том числе, входит оказание правительством Рязанской области содействия предприятиям кластера в получении господдержки, в вопросах взаимодействия с органами региональной власти и органами местного самоуправления.
Компании-участники соглашения планируют развитие кооперационных связей, реализацию проектов, направленных на повышение конкурентоспособности, качества выпускаемой продукции и развитие экспортного потенциала, на проведение совместных научно-исследовательских работ, создание новых высококвалифицированных рабочих мест в сфере медицинской промышленности.