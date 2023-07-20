На главнуюНовости Рязани 20.07.2023 19:31 На Первомайском проспекте в Рязани произошло ДТП 7info 2 Фото: интернет-портал «Ya62» Фото ДТП на Первомайском проспекте опубликовал интернет-портал «Ya62». ДТП произошло в районе пересечения с улицей Типанова. Данных о пострадавших нет. Новости партнёров Читайте также Аэродром Рязанской области атаковал беспилотник «Макс и Гусь» свернули на красную дорожку: Wink представляет гид по комедийному сериалу Представители торговли Скопинского района получили награды Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в реабилитации нацизма Глава администрации Скопинского района встретился с представителями хоккейных команд «Торпедо» и «Торпедо Юность» Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ Из Рязани в Херсонскую область отправили 80 тонн гуманитарной помощи На замену уличного освещения в Рязани выделили 200 миллионов рублей ДТП в РязаниЛента новостей РязаньНовости города Рязани Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Аэродром Рязанской области атаковал беспилотник Информация об атаке на рязанский аэродром появилась в телеграмм-канале «BAZA». «Макс и Гусь» свернули на красную дорожку: Wink представляет гид по комедийному сериалу В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера комедийного экшн-сериала «Макс и Гусь» (18+), первые серии которого станут доступны в видеосервисе Wink уже 20 июля. Представители торговли Скопинского района получили награды 20 июля представители сферы торговли Скопинского района получили региональные награды. Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в реабилитации нацизма В Рязани по подозрению в реабилитации нацизма задержан 35-летний мужчина. Глава администрации Скопинского района встретился с представителями хоккейных команд «Торпедо» и «Торпедо Юность» В администрации муниципалитета прошла встреча главы администрации Скопинского района Александра Бокова с тренером хоккейных команд «Торпедо» и «Топедо Юность» Андреем Купцовым и капитаном команды «Торпедо» Антоном Карташовым. Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ «Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), основной период которого проходил с 26 мая по 3 июля 2023 года. Из Рязани в Херсонскую область отправили 80 тонн гуманитарной помощи Гуманитарный груз весом 80 тонн отправлен из Рязани для жителей Херсонской области. На замену уличного освещения в Рязани выделили 200 миллионов рублей На второй этап замены уличного освещения в Рязани выделили 200 миллионов рублей, сообщил на заседании комитета по ЖКХ Рязгордумы и.о. начальника управления благоустройства Дмитрий Наумов. 80-летняя жительница Александро-Невского получила золотой значок ГТО Мария Бирюкова из поселка Александро-Невский получила золотой значок ГТО в 80 лет. В Пителино двое детей спасли тонущего мальчика В Пителино 11-летний Сергей Мягков и 9-летний Илья Вакин спасли тонущего мальчика. В Ермишинском районе отремонтируют более 10 километров дороги В 2023 году в Ермишинском районе отремонтируют более 10 километров автодороги. В весенний призыв из Рязанской области отправились служить почти 1300 человек По словам военкома региона Олега Серкеза, призыв прошёл очень спокойно, степенно и достойно. Отбор шёл не только по количеству, но и по качеству.