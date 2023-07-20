Четверг, 20 июля, 2023
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На Первомайском проспекте в Рязани произошло ДТП

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Фото: интернет-портал «Ya62»

Фото ДТП на Первомайском проспекте опубликовал интернет-портал «Ya62».

ДТП произошло в районе пересечения с улицей Типанова. Данных о пострадавших нет.

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