На опиловку и снос аварийных деревьев рязанским коммунальщикам выделили 2 млн рублей

В понедельник, 27 июня, в рязанской горадминистрации состоялось оперативное совещание. На нём руководитель администрации Елена Сорокина напомнила о первоочередных задачах, которые стоят перед блоком городского хозяйства, — это снос и опиловка аварийных деревьев.

По словам Сорокиной, из муниципального бюджета на эти цели выделено 2 млн руб. Действия, которые ранее предпринимали коммунальщики, оказались недостаточными. Мэр поручила увеличить число бригад в Дирекции благоустройства и продолжать привлекать к работе подрядчиков.

– В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ по дополнительной опиловке 100 деревьев, – сообщила Сорокина.

Речь идёт об улицах Черновицкой, Комбайновой, Ломоносова, Новосёлов, Гоголя, Гагарина, Островского, Полетаева, Станкозаводской, Октябрьской, Строителей. Ленинского комсомола. На дополнительные средства предполагают заключить контракты на опиловку более 400 деревьев.

Глава администрации отметила, что будет пересмотрена работа по опиловке деревьев в районе линий электропередач. Предполагается создание новых бригад и изменений графиков работы.

Елена Сорокина поручила быстрее актировать аварийные деревья и утвердить новые регламенты.