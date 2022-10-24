На окружной дороге в Сараях столкнулись два автомобиля «Лада»

23 октября на окружной дороге в Сараях две «Лады» попали в ДТП. Издательство «Пресса» со ссылкой на сотрудников Госавтоинспекции пишет, что водитель «Лады Ларгус» не пропустил «Ладу Гранту», у которого было преимущество при проезде перекрёстка.

«Ладой Ларгус» управляла 43-летняя жительница Ухоловского района. Машины серьёзно повреждены.

В пресс-службе УМВД по Рязанской области предварительно сообщили, что никто не пострадал. Ведётся проверка происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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