На одной из улиц Рязани с 4 апреля временно изменилась схема движения транспорта

В Рязани временно закрыли участок дороги на улице Керамзавода и изменили схему движения транспорта. Причиной стали работы по аварийному ремонту инженерных коммуникаций.

Городской пассажирский транспорт на этом участке будет ходить по изменённой схеме с сегодняшнего дня до окончания ремонта.

1. Изменения в маршрутах движения автобусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:

— автобусы маршрутов №10 и 20 между остановками «Керамзавод» и «Кирпичный завод» будут следовать по Безымянному переулку вдоль Заводского сквера (в обоих направлениях), далее по своим маршрутам.

2. Изменения в маршрутах движения автобусов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками:

— автобусы маршрутов №62М2 и 77М2 между остановками «Керамзавод» и «Кирпичный завод» будут следовать по Безымянному переулку вдоль Заводского сквера (в обоих направлениях), далее по своим маршрутам.