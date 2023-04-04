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Вторник, 4 апреля, 2023
Татьяна Проводина

На одной из улиц Рязани с 4 апреля временно изменилась схема движения транспорта

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Фото с сайта Администрации Рязани

В Рязани временно закрыли участок дороги на улице Керамзавода и изменили схему движения транспорта. Причиной стали работы по аварийному ремонту инженерных коммуникаций.

Городской пассажирский транспорт на этом участке будет ходить по изменённой схеме с сегодняшнего дня до окончания ремонта.

1. Изменения в маршрутах движения автобусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:

— автобусы маршрутов №10 и 20 между остановками «Керамзавод» и «Кирпичный завод» будут следовать по Безымянному переулку вдоль Заводского сквера (в обоих направлениях), далее по своим маршрутам.

2. Изменения в маршрутах движения автобусов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками:

— автобусы маршрутов №62М2 и 77М2 между остановками «Керамзавод» и «Кирпичный завод» будут следовать по Безымянному переулку вдоль Заводского сквера (в обоих направлениях), далее по своим маршрутам.

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