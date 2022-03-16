На обследование Солотчинского моста Рязани выделили 6 млн рублей

На обследование и оценку технического состояния моста через Оку в Рязани выделили почти 6 млн рублей. Тендер размещён на портале Госзакупок 15 марта.

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Начальная (максимальная) цена контракта — 5 990 032,33 рублей. Деньги выделят из областного бюджета. Заказчиком выступает Дирекция дорог Рязанской области.

Цель работ — определить техническое состояния моста, принять решения по стратегии модернизации. Планируется также выявить дефекты сооружения, разработать документацию по эксплуатации моста.

Срок выполнения контракта — 45 дней.