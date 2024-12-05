На НТВ и VK Видео выйдет специальный выпуск шоу «Звёзды. Новогодний кубок»

В преддверии Нового года, 30 декабря, телеканал НТВ и платформа VK Видео покажут специальный выпуск шоу «Звёзды» – «Звёзды. Новогодний кубок» (16+), производством которого занимается Medium Quality Production. Денис Дорохов попытается отстоять звание самой смешной звезды России. В юмористическом баттле-реванше также примут участие девять популярных звёзд российской эстрады, кино и телевидения: Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Алексей Чумаков, Александр Ревва, Азамат Мусагалиев, Мигель, Джиган и Марина Федункив.

В первом сезоне шоу победителем стал актёр и юморист Денис Дорохов и его команда «Регионы». Однако тогда не все согласились с решением судей, а потому накануне праздников было решено устроить реванш – Новогодний кубок шоу «Звёзды».

Денис Дорохов: «Мы не привязываемся к былым заслугам и успехам, поэтому для нас Новогодний кубок — это абсолютно новый вызов. Так как это юмористический проект, то в борьбу вступаем с юмористическим настроем, а если серьёзно, то для нас это прощальное выступление, ведь по правилам проекта ребята должны найти новую звезду. А я, если того захотят продюсеры, останусь в проекте и должен буду найти новую команду. Но грусть в том, что за всё это время мы с «Регионами» сильно сблизились и расставаться будет действительно тяжело. Для новогоднего выпуска мы подготовили абсолютно новую программу, которая, мы надеемся, будет радовать в первую очередь нас и, конечно, не оставит равнодушными зрителей. Команда «Регионы» и я поздравляем всю нашу страну, все уголки нашей необъятной Родины с Новым годом! Пусть каждый год в вашей жизни будет лучше, чем предыдущий, и, главное, здоровья!

За Новогодний кубок поборются: Дмитрий Маликов и команда «Сборная России», Филипп Киркоров и команда «Борцы», Алексей Чумаков и команда «Наполеоны», Александр Ревва и команда «Союз», Лера Кудрявцева и команда «Раисы», Денис Дорохов и команда «Регионы», Мигель и команда «Сборная СССР», Джиган и команда «Красноярск», Марина Федункив и команда «Объединение ЮГ», а также Азамат Мусагалиев вместе с командой «Астана».

Дмитрий Маликов: «Наша главная цель в новогоднюю ночь — развеселить людей. Мы сосредоточены не на результате, а на создании хорошего настроения — как своего, так и публики. В прошлом сезоне я подружился с замечательными артистами. Для меня самое ценное — это люди, с которыми я работаю. Я черпаю вдохновение из атмосферы в команде. Надеюсь, у нас всё получится. Если появится критика — я к этому отношусь спокойно, ведь никто не идеален, и у каждого есть свои сильные стороны».

Лера Кудрявцева: «В мой рабочий график сложно внедрить подготовку к выступлению с «Раисами», поэтому стараюсь выкроить время как могу: в машине, перед сном, по дороге на репетицию. Последние правки были буквально накануне съёмки. На мой взгляд, юмор — это очень сложно, он у всех разный. Я, наверное, только сейчас пришла к понимаю всей тяжести профессии комика. К примеру, стоит чуть изменить интонацию или не там поставить паузу, и вот шутка уже несмешная. Это внутренняя кухня, с которой я столкнулась совсем недавно, поэтому для меня всё это дико интересно. Мне кажется, что в юморе всё время испытываешь экстрим — в последний момент что-то может поменяться. Но без смеха жить нельзя. Не люблю людей, которые слишком серьёзно к себе относятся и не умеют смеяться над собой. Я как только пришла на проект, сразу сказала своей команде: «Ребята, надо мной как хотите, так и шутите!» И то, я считаю, что в первом сезоне меня берегли слишком, и я даже просила шутить ещё активнее. В этом новогоднем выпуске мы выступаем не против кого-то, а отвечаем за смех и хорошее настроение. Всех зрителей канала НТВ с огромным удовольствием поздравляю с наступающим Новым годом! Самое главное — будьте счастливы, улыбайтесь, встречайте 2025 год с юмором. Будьте здоровы вы и ваши близкие!»

Мигель: «Для новогоднего выпуска мы подготовили необычный, правильно описывающий нашу команду танцевальный номер. Зрителей ждёт сюрприз. Мне достаточно непривычно выходить на сцену в новом амплуа, но в моей команде «Сборная СССР» собрались прикольные ребята, и выступать с ними — одно удовольствие. «Звёзды. Новогодний кубок» – это и борьба, и праздник. Я вообще не люблю соревноваться, поэтому этот аспект для меня скорее условный. Но когда выходишь на сцену, конечно же, заводишься. Когда я стоял за кулисами, то подумал, что это ещё одна игра, а значит, мы можем выиграть, и внутри всё собралось. Очень нервно было изначально, но затем проснулось рвение к победе. Никогда не знаешь, какие шутки сыграют. Здесь я доверился интуиции команды, и она не подвела. Мне кажется, в основе юмора должны быть острые, актуальные темы, которые всех волнуют. Это помогает нам справляться с проблемами. Так что главная задача — это перевернуть взгляд человека с негативных вещей на позитивные и посмеяться вместе. Дорогие зрители НТВ, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть у вас всё сложится, а самое главное – здоровья».

Ведущим баттла-реванша выступит Азамат Мусагалиев.

Азамат Мусагалиев: «Мы не ставим реванш на первое место. Наша основная цель — развеселить зрителей и создать атмосферу радости и новогоднего настроения. Что касается вдохновения для шуток, то чаще всего оно приходит во время встреч с друзьями, именно в такие моменты рождается лучший юмор».

В праздничном выпуске судейские кресла займут: певец и музыкант, бессменный лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, юморист, телеведущий и шоумен Гарик Харламов, рэпер и продюсер Тимати, дизайнер, блогер, директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев и видеоблогер Валя Карнавал.

Гарик Харламов: «Для меня особенно важна актерская составляющая — артистизм. Я считаю, что номер должен исполняться максимально достоверно, чтобы впечатлить не только зрителей, но и меня лично. Если этого нет, всё теряет свою целостность. Юмор должен быть актуальным и связанным с текущими событиями, так как именно своевременность шуток влияет на их восприятие. В моем восприятии я ставлю высшие оценки только тем выступлениям, которые достигают этих стандартов. Я подбираю слова, когда оцениваю выступление. У нас в жюри есть Артемий Лебедев, который говорит всё прямо. Я же понимаю, что он никогда не был на сцене с той стороны. Я прошёл этот путь и продолжаю его проходить, поэтому осознаю, насколько сложно выступать в команде. А в команде больше людей, что увеличивает вероятность ошибок и делает процесс гораздо сложнее. Командная работа — это действительно непростая задача. Стараюсь быть осторожным в своих словах и не задевать чувства тех, кто выступает, даже если их номер не удался».

Сергей Жуков: «Мне вообще очень, просто очень трудно быть членом жюри в шоу «Звёзды». Сначала приходится весь день утирать слезы от смеха, а в конце — самое мучительное —выбирать победителя. Но я очень полюбил этот проект и благодарен Тимуру Вайнштейну, Славе Дусмухаметову и НТВ за приглашение. Сейчас декабрь — вы наверняка догадываетесь, насколько это сложное время для артистов, но тем не менее я без раздумий освободил этот день ото всех дел, чтобы приехать на съёмку новогоднего выпуска «Звезд», потому что знаю, что получу заряд юмора и отличного настроение на много дней вперед. У проекта был отличный первый сезон, но «Новогодний кубок» получился ещё круче! И я с трудом удерживаю себя от того, чтобы не заспойлерить вам всё самое интересное… Но всё же сдержу себя и скажу главное зрителям: не пропустите! Это будет очень смешно».

Валя Карнавал: «Ох, выбрать победителя в этом Новогоднем кубке будет суперсложно! В первом сезоне я видела, какие крутые ребята участвовали, а сейчас будет ещё сложнее! Каждая команда — просто в сердечке! Если говорить о ключевых качествах комика, то, во-первых, это чувство юмора, само собой. Во-вторых, будут плюсом навыки импровизации и быстрой реакции, и, в-третьих, конечно, умение работать с публикой. А еще, мне кажется, важно быть собой, ведь зрители чувствуют фальшь. Поздравляю всех зрителей с Новым годом! Пусть этот год будет полон ярких моментов, радости, любви и позитива! Пусть все ваши мечты сбудутся, а жизнь будет насыщенной и интересной!»

Призовой фонд Новогоднего кубка составит 10 миллионов рублей. Удастся ли Денису Дорохову сохранить статус самого смешного? Станет известно совсем скоро.Специальный выпуск шоу «Звёзды» – «Звёзды. Новогодний кубок» – 30 декабря в 21.00 на НТВ!