На новые дороги в рязанском «Метропарке» выделили более 90 миллионов

На строительство дорог на территории «Метропарк» на Московском шоссе выделено 95,1 млн рублей. На публичных слушаниях по проекту бюджета Рязани на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов об этом сообщил начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак. Средства выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Жильё».

По словам представителя пресс-службы «Северной Компании», новые улицы Перспективная-2 и Перспективная-3, обеспечат хорошую транспортную доступность новому строящемуся району «Метропарк», сделают более доступными для рязанцев спортивные объекты: футбольный манеж и «Академию Единоборств» По улицам планируется пустить общественный транспорт.

— Новый, утвержденный на слушаниях проект планировки территории «Метропарк» позволит ускорить развитие района . Строительство транспортной инфраструктуры начнется уже в 2022 году. Благодаря новым дорогам в скором времени станет возможным появление в «Метропарке» социальных объектов: школы на 1500 учеников и детского сада, — cообщили в пресс-службе «Северной Компании»

ЖК «Метропарк» — новый строящийся район на берегу Трубежа. Первый дом жилого комплекса частично сдан и заселен, начато строительство второго корпуса «Метропарка». Застройщик уже благоустроил часть территории ЖК, готова первая очередь будущей набережной реки Трубеж.