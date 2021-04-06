3.8 C
Рязань
Вторник, 6 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

На нескольких архангельских перекрестках появятся диагональные пешеходные переходы

Елена Лобанова

В Архангельске на нескольких перекрестках оборудуют диагональные пешеходные переходы. К такому решению пришли после жуткой аварии, в которой пожарный автомобиль задавил ребенка на самокате. Об этом сообщает News29.ru. 

Так, по данным издания, после той аварии прокуратура обязала городскую администрацию обеспечить безопасность на таких перекрестках. Тогда и было решено сделать выделенную фазу для светофоров. 

Изменения коснутся следующих перекрестков: 

  • Пр. Ломоносова – улица Воскресенская; 
  • Пр. Троицкий – улица Воскресенская;
  • Пр. Троицкий – улица Карла Маркса и других. 

Чиновники пообещали нанести разметку сразу же с наступлением благоприятных погодных условий.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru