На нескольких архангельских перекрестках появятся диагональные пешеходные переходы

В Архангельске на нескольких перекрестках оборудуют диагональные пешеходные переходы. К такому решению пришли после жуткой аварии, в которой пожарный автомобиль задавил ребенка на самокате. Об этом сообщает News29.ru.

Так, по данным издания, после той аварии прокуратура обязала городскую администрацию обеспечить безопасность на таких перекрестках. Тогда и было решено сделать выделенную фазу для светофоров.

Изменения коснутся следующих перекрестков:

Пр. Ломоносова – улица Воскресенская;

Пр. Троицкий – улица Воскресенская;

Пр. Троицкий – улица Карла Маркса и других.

Чиновники пообещали нанести разметку сразу же с наступлением благоприятных погодных условий.