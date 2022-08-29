На музыкальном фестивале КВН признавались в любви Рязани и следовали за «Русской дорогой»

26 августа яркий и необычный праздник подарили рязанцам – большой музыкальный фестиваль КВН «Поющий косопуз 2022». Открытие нового сезона игр, борьба за статуэтки «косопузов» и денежные гранты, выступление команды-победителя Высшей лиги КВН «Русская дорога», яркие эмоции и много разрывных шуток – всё это ждало гостей большого праздника. А их, кстати, собралось около двух тысяч!

КВН – это всегда про эксперименты и новые необычные форматы. Прошлогодний опыт с проведением фестиваля на свежем воздухе, на площадке Зелёного театра в ЦПКиО, пришёлся зрителем по душе. Поэтому было принято решение вновь встретиться именно там. Звук, свет, юмор — всё было на высоте. А провести вечер после аномально жаркого дня, да ещё и в компании заводных квнщиков, – одно удовольствие!

Определяли, кому достанутся заветные статуэтки «поющих косопузов», члены жюри:

– чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Вятка» Дмитрий Бушуев;

– замруководителя аппарата администрации Рязани Евгения Власова;

– депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов;

– депутат Рязанской городской Думы Александр Бурцев;

– директор Официальной рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов;

– джазовая певица, участница шоу «Голос» Элла Хрусталёва;

– редактор, автор и ведущий актёр команды КВН «Такая история», игравшей в Высшей лиге, Роман Кузьмин.

За настроение в зале отвечал ведущий актёр команды КВН «Вятка» зажигательный Руслан Шишкин.

В бою за «косопузов» все средства хороши

С первых минут фестиваля стало понятно, что команды-участники сосредоточили все свои силы и приготовили самые лучшие шутки, чтобы одержать победу в борьбе за призы. Например, на откровенный шаг пошла смоленская команда «Золотой резерв. Ребята показали рязанцам, пожалуй, одно из самых нестандартных мест для измен – МФЦ. Но даже в горькой семейной драме можно найти свои плюсы, особенно, если любовница заняла место в очереди!

По заявлению команды из подмосковных Мытищ «Тугеza» на музыкальный фестиваль «Поющий косопуз» они приехали не распетые, но блестяще выступить им это не помешало. Ребята показали, каким станет шоу «Голос» после импортозамещения и представили публике незаменимого члена команды, которого взяли с собой в качестве музыкального инструмента:

– Мы в его в оркестровой яме нашли, он там валялся.

И вот на сцену уже врывается команда из Луховиц «Кырстен дэнц», и их шутки не оставляют равнодушными рязанскую публику. Смех и аплодисменты наполняют пространство Зелёного театра, а ведь ребята всего лишь рассказали о возможной судьбе Рогозина после ухода из Роскосмоса. «Усилить» свой состав квнщики решили дедушкой одного из участников команды. А что, душой он молодой, даже снимает тиктоки.

Пожалуй, одним из самых милых и душевных стало выступление команды «Сахар» из Егорьевского городского округа. В её составе – дети, но шутили они на очень взрослые темы! Рязанским зрителям они показали, что между феминисткой и женщиной, выплатившей ипотеку, разницы мало:

– Обе кричат: я никому ничего не должна!

Заряд музыкального настроения подарила рязанцам команда «Гармония», гости из Москвы. Это те самые ребята, которые шикарно поют, но лицом не подходят для Муз-ТВ. Ну и ничего страшного, мы ребят и у себя в Рязани отлично приняли! Тем более с такими задорными шутками и весёлыми персонажами, среди которых есть человек, которого единственного выгнали с фестиваля «Нашествие» за плохое поведение.

Удержать огромную аудиторию удалось Филлипу Игоревичу в одиночку! Парень предложил ребрендинг ФК «Рязань». В составе клуба он видит и руководителя ПФР, и Лолиту Милявскую, и даже Дмитрия Медведева. Для политика, правда, придётся создать очень нестандартную позицию на поле.

Сборная города Видное – команда уже знакома рязанскому зрителю. Кстати, на прошлогоднем музыкальном фестивале именно эти ребята взяли главного «косопуза», и в этом году вновь решили не сдаваться! Зрительный зал ребята угостили самым желанным напитком лета и сделали замечание организаторам фестиваля:

– Ну какое серьёзное мероприятие без полевой кухни?

В любви Рязани признавалась команда РГУ имени С. А. Есенина «Айседора Дункан». Несмотря на все проблемы для них наш город – самый лучший. Кстати, девочки – участницы команды, рассказали, что они – будущие педагоги, а, значит, за ними будущее:

– И дело не в том, что мы будем учить детей. Просто избирательные участки в основном находятся в школах!

«Русская дорога» – музыкально и жизненно

Главным подарком музыкального фестиваля «Поющий косопуз 2022» рязанскому зрителю стало выступление чемпиона высшей лиги КВН 2020 года команды «Русская дорога». Они покорили тысячи любителей КВН своим самобытным юмором. И, конечно же, в этот вечер они пленили сердца рязанцев. «Русская дорога» – команда из Армавира, и этот город имеет огромное желание стать курортом:

– Правда, у нас ни моря, ни гор нет, но есть дикое желание необоснованно драть деньги с приезжих!

Побыв совсем немного в Рязани, квнщики обратили внимание на особенности местной жизни. Например, на дерзких таксистов из Рощи. А ещё на сцене Зелёного театра ребята устроили премьеру нового клипа рэп-группы Shadow of the sky. Зал разрывался от оваций и смеха! И пока зрители наслаждались общением с известными квнщиками, жюри подвели итоги фестиваля:

приз за лучшую женскую роль получила представительница команды «Сборная города Видное»;

приз за лучшую мужскую роль – единственный и неповторимый участник команды «Филипп Игоревич»;

приз за лучшую шутку получила команда «Сахар»;

самой поющей командой фестиваля признана «Гармония»;

статуэтку «Поющего косопуза» за третье место и денежный грант 15 тысяч на поездку на фестиваль КВН в Сочи получила команда «Золотой запас»;

статуэтку «Поющего косопуза» за второе место и денежный грант 40 тысяч на поездку на фестиваль КВН в Сочи получила команда «Кирстен дэнц