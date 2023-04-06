На Московском шоссе в Рязани моют разделительные ограждения

Бригада Дирекции благоустройства 6 апреля начала мыть разделительные ограждения в городе от пыли и грязи после зимы. Работы идут на участке от Приокского путепровода до Центрального автовокзала.

На Московском шоссе поливомоечная машина смывает грязь и пыль, летящие с проезжающих машин. В планах также покраска этих ограждений, – сообщили в администрации Рязани.

Ранее сообщалось, что в двух районах города коммунальная техника помыла проезжую часть.