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Четверг, 6 апреля, 2023
Татьяна Проводина

На Московском шоссе в Рязани моют разделительные ограждения

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Фото с сайта Администрации Рязани

Бригада Дирекции благоустройства 6 апреля начала мыть разделительные ограждения в городе от пыли и грязи после зимы. Работы идут на участке от Приокского путепровода до Центрального автовокзала.

На Московском шоссе поливомоечная машина смывает грязь и пыль, летящие с проезжающих машин. В планах также покраска этих ограждений, – сообщили в администрации Рязани.

Ранее сообщалось, что в двух районах города коммунальная техника помыла проезжую часть.

На Московском шоссе в Рязани моют разделительные ограждения
На Московском шоссе в Рязани моют разделительные ограждения
На Московском шоссе в Рязани моют разделительные ограждения
На Московском шоссе в Рязани моют разделительные ограждения
На Московском шоссе в Рязани моют разделительные ограждения
На Московском шоссе в Рязани моют разделительные ограждения

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