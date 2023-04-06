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Четверг, 6 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Коммунальная техника помыла проезжую часть дорог в двух районах Рязани

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Фото из Телеграм канала Горхозяйство. Рязань

В Рязани в четверг, 6 апреля, техника коммунальных служб помыла проезжую часть в Советском и Октябрьском районах. Дирекция благоустройства продолжает уборку города к предстоящим майским праздникам.

Сегодня собрали листву и случайный мусор, подмели дорожки в сквере 60-летия Победы, в парке И.П. Павлова. С Лыбедского бульвара вывезли спиленные ветки. Возле вокзала «Рязань-2» подстригли туи.

Бригады вручную подметали дорожки, очищали от смета и грунтовых наносов дороги и собирали случайный мусор. На многих улицах тротуары очищали механизированно.

Наплавной мост в посёлок Остров сотрудники проверяют каждый день, – отметили в городской мэрии.

Коммунальная техника помыла проезжую часть дорог в двух районах Рязани
Коммунальная техника помыла проезжую часть дорог в двух районах Рязани
Коммунальная техника помыла проезжую часть дорог в двух районах Рязани
Фото из Телеграм канала «Горхозяйство. Рязань»
Коммунальная техника помыла проезжую часть дорог в двух районах Рязани
Коммунальная техника помыла проезжую часть дорог в двух районах Рязани
Коммунальная техника помыла проезжую часть дорог в двух районах Рязани
Коммунальная техника помыла проезжую часть дорог в двух районах Рязани
Коммунальная техника помыла проезжую часть дорог в двух районах Рязани

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