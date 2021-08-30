На монетах Винни Пух и все, все, все

30 августа 1977 года француз Эмиль Рейно запатентовал праксиноскоп: на цилиндре была укреплена лента c нанесенными рисунками, при вращении создавался эффект непрерывности, совсем как мультфильм. В день рождения анимации вместе с рязанским отделением Банка России узнаем, какие мультипликационные персонажи уже нашли свое отражение на монетах.

«Пиастры, пиастры», — повторял попугай из знаменитого советского мультфильма «Остров сокровищ». Герои мультфильмов еще в советские годы часто появлялись на открытках, марках, значках. А вот нумизматы долгое время не могли пополнить свои коллекции. Все изменилось в 2017 году, когда появилась серия «Российская (советская) мультипликация».

Своеобразным мультипликационным первопроходцем стал Винни Пух. Историю о медвежонке и его друзьях советские дети увидели на экранах в конце 60-х годов XX века, а почти полвека спустя Банк России выпустил три варианта монет: в серебре, медно-никелевом сплаве и таком же сплаве с эмалью. В подобных вариантах, кстати, чеканят все монеты серии. На полотне Винни Пух бодрым косолапым шагом, в компании своего друга Пятачка врывается в нумизматический мир.

Одновременно со знаменитым медвежонком на монету попали современные «Три богатыря» из современного российского анимационного сериала. Сегодня франшиза «богатырей» насчитывает 11 мультфильмов, полюбившихся зрителям легким юмором и яркими героями/ Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец борются со злом и восстанавливают справедливость на земле русской, периодически попадая в забавные и удивительные ситуации, из которых всегда находят выход. Монета, посвященная героям былинного эпоса, отчеканена из серебра и недрагоценных металлов, в обычном и специальном исполнении.

На третьей монете серии «Российская (советская) мультипликация» появились самые известные антагонисты отечественной анимации – Волк и Заяц из «Ну, погоди!». Культовый мультсериал отражал черты советской действительности: отдых на турбазе, посещение научно-технической выставки, занятия в Доме юных техников, даже Олимпиада-80 стала частью событий. На монете Волк и Заяц танцуют танго на льду, которое в мультике, конечно же, закончится бегством ушастого и знаменитой фразой: «Ну, заяц, погоди!».

В 2019 году Банк России выпустил монету «Бременские музыканты» с изображением главных героев рок-н-ролльной фантазии по мотивам сказки братьев Гримм. Музыкальный ансамбль, состоящий из пяти друзей – Трубадура, пса, кота, петуха и осла, путешествует по средневековой Германии и дает концерты. Во время выступления перед королевским дворцом Трубадур влюбляется в Принцессу, и друзья разрабатывают хитрый план, чтобы добиться расположения Короля. Дерзкие образы советских хиппи, играющих модные мелодии, запечатлены художниками-медальерами в момент, когда непослушная дочь сбежала из дворца вместе со странствующими музыкантами.

В том же году в оборот вышла монета «Дед Мороз и лето». Советская мультипликационная сказка рассказывала, как главный новогодний волшебник неожиданно узнал, что существует лето. Неизведанное «лето» стало занимать все мысли Деда Мороза, который решил во что бы то ни стало своими глазами увидеть его. Памятная монета, воспроизводящая одну из сцен сказки, подсказывает: ему это удалось, а еще он обрел новых друзей.

Следующей в серии оказалась монета «Барбоскины». Этот мультфильм хорошо знают современные школьники. Многодетная семья собак Барбоскиных сталкивается с человеческими проблемами: отношения между родителями и детьми, трудности взросления, конфликты со сверстниками. Разные по типажу, они в итоге с юмором выходят из непростых ситуаций, а в героях зрители узнают себя и своих близких.

Тема дружбы, которая часто звучала в советской и российской анимации, по-своему реализована в кукольном мультфильме «Крокодил Гена». Неуклюжее существо с огромными ушами стало из «странной игрушки безымянной» милым символом друга, а позже – и талисманом сборной России на Олимпийских играх в Афинах. На памятной монете Банка России, выпущенной в 2020 году, на лавочке железнодорожного вокзала Крокодил Гена и Чебурашка ждут поезд, чтобы отправиться к новым приключениям.

Последняя на данный момент монета, вышедшая в серии «Российская (советская) мультипликация», посвящена трилогии «Умка», которая доказывает: для дружбы нет преград. Трогательная история медвежонка и мальчика-чукчи не оставляет зрителя равнодушным. Умку и Мальчика на монете можно увидеть на фоне льда и звездного неба, которое отражается в темной воде. Монета, как и все предыдущие, выпущена в трех вариантах: серебряная и из недрагоценных металлов, в том числе с цветным покрытием из эмали.

Отечественная мультипликация подарила множество ярких образов, рассказала тысячи интересных историй. И серия памятных монет, безусловно, будет продолжаться. Банк России получил лицензию на использование персонажей из 13 произведений «Союзмультфильма», в числе которых «Бабушкин зонтик», «В стране невыученных уроков», «Веселая карусель №1» и другие. Работает регулятор и с другими студиями. Например, уже в этом году запланирован выпуск монеты, посвященной мультсериалу «Маша и медведь».