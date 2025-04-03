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Изображение от freepik
Экономика и бизнес

На молокозаводе в Рязанской области обнаружили 3 тонны просроченного молока

Алексей Самохин

В Рязанской области предотвратили оборот 3 тонн просроченного молока, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники отдела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора выявили на молокоперерабатывающем предприятии Рязанской области 3000 кг сырого молока с истекшим сроком годности.

В ходе проверки на предприятии было обнаружено молоко, предназначенное для производства молочной продукции. Срок его годности истёк, что могло представлять угрозу для здоровья потребителей.

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Выдано предписание об изъятии и утилизации некачественного сырья.

Все процедуры выполнены под контролем специалистов Россельхознадзора.

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