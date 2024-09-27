На месте гибели 19-летнего военного у входа в ЦПКиО появилось его фото

На арке при входе в рязанский ЦПКиО поместили фотографию 19-летнего военного, который погиб на этом месте в ночь на 26 сентября. Снимок с места происшествия публикует ya62.

Напомним, 26 сентября в 00:30 около дома №17/2 по улице Братиславской в Рязани водитель автомобиля «Ауди 100» совершил наезд на припаркованный автомобиль «Шкода Октавия». После этого иномарка продолжила движение, врезалась во входную группу парка и загорелась. Водитель погиб.

Тётя погибшего рассказала, что её племянник родом из Рыбновского района, в последнее время молодой человек жил в Рязани. Он был на СВО, а после ранения заключил контракт с военной частью в Рязани. Накануне трагедии они разговаривали по телефону, ничего не предвещало беды.

У погибшего пропал военный жетон. Тётя погибшего просит тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении жетона, звонить по телефону: 8-953-731-96-98, Мария.