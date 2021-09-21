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Вторник, 21 сентября, 2021
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На месте бывшей свалки в Хамбушеве хотят высадить лес

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На месте бывшей свалки в Хамбушеве хотят высадить лес

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На месте бывшей свалки в Хамбушеве хотят высадить городской лес. Об этом глава администрации Елена Сорокина сообщила в рамках прямой линии 21 сентября.

Высаживать лес планируют через два года, когда почва будет готова к этому. Площадь территории — 11 га.

Сорокина напомнила, что свалка в Хамбушеве образовывалась на протяжении 20 лет. Её ликвидировали на средства нацпроекта «Экология».

Сейчас там посеяли траву. Пока ничего сажать нельзя, почве надо восстановиться, — отметила мэр.

Она отметила, что с инициативой высадить лес выступили местные экозащитники. По мнению главы администрации, лес станет буферной зоной между жилыми зданиями и Южной промзоной.

К посадке городского леса Сорокина пригласила рязанцев.

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