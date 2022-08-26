Пятница, 26 августа, 2022
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На личном приёме Елену Сорокину попросили спилить сухие деревья, окосить траву во дворе

26 августа глава администрации Елена Сорокина провела личный прием граждан, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с содержанием городских территорий.

Так, одна из заявительниц попросила спилить сухие деревья, окосить траву во дворе домов 46 и 48 по ул. Касимовское шоссе. По ее словам, деревья очень высокие, нужно привлекать спецтехнику. Елена Сорокина поручила управлению по делам ГОЧС оказать содействие, районному префекту – осуществлять общую организацию работ.

Ряд вопросов в ходе личного приема был связан с ул. Боголюбова. Здесь был выполнен ремонт дороги «картой», конструктив дороги не менялся. Однако после ремонта вода стала стекать к домам. Ответственные специалисты будут разбираться в причинах.

Кроме того, житель пожаловался, что на нескольких участках ул. Боголюбова складированы сухие ветки, также он попросил произвести опиловку деревьев, растущих около пруда. Елена Сорокина поручила дирекции благоустройства выехать на место и выполнить необходимые работы.

В ходе личного приема подняли вопрос по очистке местного пруда. Заявителю предложили рассмотреть возможность вступления в программу местных инициатив по этой территории. Специалисты администрации пояснят, как это можно сделать.

Рязанки обратились с инициативой о создании подростковых трудовых отрядов при поддержке администрации города. Предполагается во время каникул привлекать их к различным видам оплачиваемых работ. Глава администрации поддержала эту инициативу и дала поручение управлению образования разработать проект, определиться с механизмом реализации и источниками финансирования.

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