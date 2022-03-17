-6 C
Рязань
Четверг, 17 марта, 2022

На льду Байкала пострадали 8 человек при столкновении внедорожника и судна на воздушной подушке

spot_img
На главнуюНовости мира

На льду Байкала пострадали 8 человек при столкновении внедорожника и судна на воздушной подушке

Александр Ильин
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

17 марта на льду пролива Малое море озера Байкал при столкновении внедорожника Toyota Land Cruiser и судна на воздушной подушке «Хивус» пострадали 8 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. 

- Реклама -

В результате бокового столкновения оба транспорта воспламенились. К моменту прибытия пожарных Ольхонского района машины сгорели полностью. 

Число пострадавших — восемь человек, они получили лёгкие травмы, госпитализация никому не потребовалась. 

Обстоятельства произошедшего будут устанавливать сотрудники ГИМС МЧС России и правоохранительные органы.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Красноярском крае завели уголовное дело на отца девочки, ушедшей из дома
Комментарии для сайта Cackle
spot_img