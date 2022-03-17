На льду Байкала пострадали 8 человек при столкновении внедорожника и судна на воздушной подушке

17 марта на льду пролива Малое море озера Байкал при столкновении внедорожника Toyota Land Cruiser и судна на воздушной подушке «Хивус» пострадали 8 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

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В результате бокового столкновения оба транспорта воспламенились. К моменту прибытия пожарных Ольхонского района машины сгорели полностью.

Число пострадавших — восемь человек, они получили лёгкие травмы, госпитализация никому не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего будут устанавливать сотрудники ГИМС МЧС России и правоохранительные органы.