На Кубани жена с ножом в голове сбежала от мужа-изверга

Возбуждено дело о покушении на убийство 60-летней жительницы Апшеронска Краснодарского края, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 19 ноября в одном из домов в переулке Фурманова. По предварительной версии, 64-летний мужчина после распития алкоголя поссорился с женой.

В итоге в разгар конфликта злоумышленник воткнул супруге нож с лезвием длиной 25 сантиметров в область носа. Женщине удалось убежать прямо с холодным оружием в лице. Ее заметили на улице прохожие, которые вызвали скорую помощь и полицию.

Врачи извлекли нож, сейчас пациентка находится в удовлетворительном состоянии, ей предстоят дополнительные операции.