На Кубани шестеро подростков изнасиловали 8-летнего мальчика

Следственный комитет и прокуратура Краснодарского края проводят проверку по факту нападения группы подростков на второклассника, пишет Блокнот.

Инцидент произошел в станице Варениковской. Как рассказали местные жители, все началось с конфликта между семьями пострадавшего и зачинщика. В итоге в отместку подросток решил поиздеваться над 8-летним мальчиком с расстройством аутического спектра.

По предварительной информации, в издевательствах над ребенком участвовали шесть человек. Насильственные действия совершали четверо подростков, остальные злоумышленники снимали все камеру. В итоге видеозапись была опубликована в социальных сетях.

Утверждается, что мать пострадавшего злоупотребляла алкоголем. При этом психолог школы №41 якобы знала о конфликте, но никаких действий она не предприняла.