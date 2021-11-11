На Кубани полицейский заставил нарушительницу ПДД заняться с ним сексом

Двум сотрудникам дорожной полиции в Брюховецком районе Краснодарского края вменяют превышение полномочий из-за инцидент в станице Новоджерелиевской, пишет телеграм-канал Baza.

По предварительной версии, инспектор ДПС остановил Hyundai Solaris за разворот в неположенном месте. В итоге он стал запугивать находившуюся за рулем девушку лишением прав на длительный срок и предложил «откупиться» интимными услугами и получил свое.

В это время его коллега связался с мужем водительницы и напугал его сообщением о «серьезном нарушении». Инспектор пояснил, что для решения вопроса нужно заплатить 15 тысяч рублей.

В итоге мужчина выполнил это условие, после чего полицейские отпустили супругов. Как стало известно, полицейских уволили с работы после служебной проверки.