На Кораблинском молочном заводе выявили фальсификацию продукции

Региональный Россельхознадзор выявил фальсификацию продукции на Кораблинском молочном заводе. Об этом в четверг, 21 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

В апреле 2021 года на предприятии провели отбор проб творога. Проведённая экспертиза установила фальсификацию молочной продукции: пищевая ценность творога не соответствовала заявленной (6% вместо 9%).

Таким образом, производство нарушало требования технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

В отношении завода возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.