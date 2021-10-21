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Четверг, 21 октября, 2021
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На Кораблинском молочном заводе выявили фальсификацию продукции

Александр Ильин

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Региональный Россельхознадзор выявил фальсификацию продукции на Кораблинском молочном заводе. Об этом в четверг, 21 октября, сообщила пресс-служба ведомства. 

В апреле 2021 года на предприятии провели отбор проб творога. Проведённая экспертиза установила фальсификацию молочной продукции: пищевая ценность творога не соответствовала заявленной (6% вместо 9%). 

Таким образом, производство нарушало требования технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

В отношении завода возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. 

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