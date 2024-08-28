Среда, 28 августа, 2024

На Касимовском шоссе в Рязани автомобиль сбил мужчину-пешехода

Автор: Алексей Самохин

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Фото: rzn.info

Вечером 27 августа на Касимовском шоссе в Рязани произошло серьёзное ДТП с пешеходом, сообщает РЗН.инфо, ссылаясь на очевидцев.

По словам рязанцев, нетрезвого мужчину, вышедшего на дорогу, сбил автомобиль такси «Рено Логан». Водитель заявил, что ехал со скоростью 40 километров в час, пешеход выскочил ему прямо под колёса.

От удара у пострадавшего слетели ботинки, пакет с продуктами разлетелся по асфальту. Мужчина сначала поднялся на корточки, но затем лёг на дорогу.

Перед приездом скорой помощи пострадавший вновь поднялся, несмотря на требования очевидцев не вставать.

Официальная информация уточняется.

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