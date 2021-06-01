На Камчатке 16-летняя девочка пыталась убить младшего брата из-за непослушания

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В Петропавловске-Камчатском 16-летняя девочка пыталась убить младшего брата. При этом школьница готовилась к преступлению. Об этом сообщает Life.

Все произошло в понедельник, 31 мая. В этот день мама с младшей дочерью была во Владивостоке на песенном конкурсе. Отец детей работает водолазом в воинской части. В момент преступления он был на дежурстве.

Так получилось, что школьница и ее 10-летний брат остались дома одни. В какой-то момент мальчик начал баловаться и шуметь. Это начало раздражать его сестру. Тогда девочка взяла кухонный нож и ударила брата в шею. Затем она около пяти раз нанесла удары в живот ребенку.

Скорую школьница вызвала сама. Мальчик потерял много крови, поэтому его положили в реанимацию. В настоящее время ребенок идет на поправку.

Школьница раскаивается в содеянном и признаётся, что её бесили младшие дети, а нападение она планировала. Позже выяснилось, что девочка искала в интернете, куда лучше наносить удар. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.