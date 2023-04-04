На этой неделе в Рязанской области ожидается пик половодья на Мокше и Оке

На текущей неделе на реках Ока и Мокша в Рязанской области ожидается пик половодья. О прохождении паводка на заседании правительства региона 4 апреля доложил начальник ГУ МЧС по области Алексей Жуков.

По его данным, на малых реках Рязанской области пик половодья пройдёт, – пишет издательство «Пресса».

Суммарный подъём воды в Оке за неделю не превысит 20-23 сантиметров, – сообщил Алексей Жуков.

На сегодняшний день в регионе освобождены от воды 12 низководных мостов, 7 остаются подтопленными. В воде — 6 участков автомобильных дорог, кое-где уровень воды достигает 3,5 метров над дорогой. Водой отрезано 10 населённых пунктов, работают 3 лодочные переправы.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что ситуация находится на постоянном контроле, все необходимые меры приняты вовремя.

Павел Малков: «Где было нужно, установили мостки, организовали переправы, обеспечили работу всех служб. Но половодье не закончилось. Нужно быть готовым к любому развитию событий»