На ярмарке вакансий в Рязани предложат работу с зарплатой 100 тысяч рублей

В среду, 31 июля, на площадке Центра занятости населения в Рязани состоится общегородская ярмарка вакансий. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и соцзащиты.

Работодатели готовы предложить соискателям порядка 80 вакансий, часть из них с зарплатой до 100 тысяч рублей.

Сообщается, что на ярмарке будут представлены 4 крупных работодателя. Среди требующихся специалистов: соцработник, бухгалтер, кадровик, инженер, водитель и другие.

Мероприятие пройдёт по адресу: Рязань, улица Электрозаводская, 52.

Запись по телефону: +7 (4912) 26-60-42.

Возрастное ограничение: 12+.