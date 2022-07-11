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На ярмарках выходного дня рязанцы купили 2,5 тонны земляники

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области подвело итоги ярмарок выходного дня, которые прошли в субботу, 9 июля.

Торговлю осуществляли 153 рязанских производителя на 240 местах. Рязанцы купили почти 8 т мяса и мясных изделий, 6,4 т молока, 5,5 т хлеба, 0,1 т живой рыбы, 0,7 т картофеля, 4 т овощей, 2,4 т земляники, 0,3 т мёда.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 16 июля на площадках перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь», ТЦ «КИТ», а также на улице Дзержинского (территория УРТ).

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