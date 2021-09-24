На IV Международный форум древних городов приехал ансамбль «Кантеле»

С 22 по 26 сентября в Рязанской области проходит IV Международный форум древних городов.

Во время форума главный редактор «7info» Надежда Майорова встречалась с гостями в пресс-центре, откуда была организована прямая трансляция.

В пресс-центр форума пришли представители национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» — балетмейстер, заслуженная артистка Карелии Оксана Степановна Смирнова, помощник художественного руководителя ансамбля Александр Николаевич Гореванов и начальник отдела маркетинга коллектива Татьяна Анатольевна Субботина.

Они рассказали о древнем инструменте

Кантеле, который очень похож на наши гусли. Об истории ансамбля, и поделились впечатлениями о Рязани и о форуме.