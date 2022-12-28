На горнолыжном комплексе «Семено-Оленинский» клиентам Tele2 предоставят бесплатные часы

Tele2 поддерживает интерес абонентов к зимним видам спорта. В этом году оператор приглашает прокатиться на снежных склонах горнолыжного комплекса «Семено-Оленинский», а заодно получить подарок – два бесплатных часа ски-пасс. Каждый сможет оценить высокое качество связи оператора и делиться фото с друзьями на скорости мобильного интернета прямо со склонов.

Третий год подряд Tele2 предлагает своим клиентам испытать горнолыжные комплексы региона. В декабре компания вновь добавила предложение от СРК «Семено-Оленинский» в программу лояльности «Больше». По промокоду из приложения оператора жителям бесплатно удвоят ски-пасс: при оплате двух часов – еще два часа они получат в подарок. Отметим, что комплекс комфортно обустроен: после заездов все желающие могут отдохнуть и согреться в уютном кафе. Также организован прокат спортивного инвентаря.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала Tele2:

«По нашим наблюдениям, Рязанский регион уже несколько лет является центром притяжения для любителей зимних видов спорта – с декабря по февраль мы фиксируем кратный рост трафика на горнолыжных базах, при этом на отдых едут как местные клиенты, так и жители из Москвы, Тулы, Владимира и других регионов. А одной из самых популярных площадок традиционно становится «Семено-Оленинский». В новом сезоне мы рады возобновить партнерство с комплексом. Наши клиенты смогут покорять крутые склоны, оставаясь на связи, а качественный мобильный интернет позволит делиться впечатлениями с близкими».

Напомним, Tele2 развивает программу лояльности «Больше» с 2017 года. Она включает предложения, которые поддерживают увлечения клиентов в разных сферах – это скидки от кафе и ресторанов, возможности для обучения, досуга, шопинга и многого другого. Чтобы воспользоваться ими, клиентам необходимо активировать промокод в личном кабинете «Мой Tele2», а затем следовать подсказкам.