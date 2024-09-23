На федеральном ТВ рассказали о судьбе Андрея Монкура из Рязани, которого в детстве бабушка продала на органы

В понедельник, 23 сентября, в эфир канала Россия 1 вышел выпуск передачи МАЛАХОВ про Андрея Монкура из Рязани, которого в 2000-м году продала на органы родная бабушка. К счастью, кровавая сделка не состоялась, ребёнка удалось спасти, а история прогремела на всю Россию. Как сложилась судьба Андрея и других участников истории, рассказали федеральные журналисты.

Зрителям напомнили: пенсионерка Нина Ткачёва жила с сыном и его женой. Все трое взрослых работали на рынке, но денег не хватало, семья еле-еле сводила концы с концами. Имеющая связи с криминальным миром Ткачёва решила продать внука на органы, чтобы обогатиться.

О планах женщины через информаторов узнала рязанская милиция. Для «совершения сделки» отправили прикинувшегося бандитом оперативника Игоря Петрова. Мужчина рассказал: ему пришлось выяснить, что женщина действительно хочет избавиться от внука.

— Дальше было несколько встреч. Гражданка усиленно искала источник заработка. Например, 20 тысяч долларов за усыновление ей было мало, так как в криминальных кругах она узнала о другой возможности заработать, — вспоминает Петров.

Момент сделки правоохранитель описал так: бабушка придумала для внука легенду. Якобы дядя отвезёт их в «Диснейленд» и села с ним в машину к «покупателю». На площади около драмтеатра их задержали оперативники. В итоге Ткачёва отсидела четыре года, а дядя и тетя мальчика получили условный срок.

После спасения судьба Андрея сложилась следующим образом. Он попал в интернат и первое время он ждал, что его заберёт любимая батюшка. То, что случилось, мальчик не понимал. Со временем ребёнок стал успокаиваться. Через несколько лет Андрея усыновила многодетная семья из Шотландии. Мальчику тяжело было адаптироваться к новой культуре и языку.

— Я был достаточно трудным, тяжело взрослел, дичился. Лишь в 20-21 год успокоился. У родителей сильно любящее сердце, они меня правильно воспитали, — рассказал Андрей.

Молодой человек решиь узнать, что произошло с ним в детстве, поэтому приехал в Россию. На родину он отправился вопреки воле родителей. О биологических родственниках, которые пытались продать его на органы, Андрей Монкур сказал следующее: