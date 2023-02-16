На фасаде школы № 45 в Рязани открыли мемориальную доску разведчику Никите Зинькову

На фасаде школы № 45 в Рязани открыли мемориальную доску в память о погибшем разведчике Никите Зинькове. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы.

В памятном митинге, посвященном открытию мемориальной доски погибшему в ходе спецоперации на Украине Никите Зинькову, приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и депутат по округу № 13 Александр Бурцев.

— Никита Зиньков погиб, защищая мирных людей, суверенитет государства, интересы своего народа и своей семьи. Именно такие истинные патриоты день за днём приближают Победу нашей страны в борьбе за правду и мир. Рязань — земля героев! Хочу выразить самые искренние слова благодарности нашим солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой. Низкий поклон всем землякам, вставшим на защиту Родины и наших соотечественников! — сказала Татьяна Панфилова.

— Подвиг воина — это подвиг веры, долга, присяги! Наши бойцы достойно сражаются на передовой и проявляют мужество, жертвуя своей жизнью. Мы гордимся и будем гордиться подвигом Никиты Зинькова! — отметил Александр Бурцев.

Разведчик 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, гвардии рядовой Никита Зиньков погиб в ходе проведения спецоперации на Украине 4 мая 2022 года. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно). Решение об увековечении памяти героя было принято депутатами Рязанской городской Думы 22 декабря.