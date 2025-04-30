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Общество

На фасаде дома ветерана Екатерины Широковой установили мемориальную доску в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани в преддверии 80-летия Великой Победы студенты, преподаватели Строительного колледжа и сотрудники префектуры Октябрьского района поздравили ветерана Екатерину Широкову. Они поблагодарили ее за мужество и героизм, вручили памятные подарки.

Екатерина Широкова родилась 27 января 1924 года в деревне Вишневка Рязанского района. В 1942 году ушла на фронт, несла службу в войсках воздушного наблюдения, оповещения и связи. Старший сержант Екатерина Широкова с позывным «Роза» встретила Победу в городе Гжатск Смоленской области. Награждена орденом Отечественной войны II степени. После войны долго работала на почте, разносила письма.

На фасаде дома, где живёт Екатерина Широкова, установлена мемориальная доска в её честь.

На фасаде дома ветерана Екатерины Широковой установили мемориальную доску в Рязани Старший сержант Екатерина Широкова с позывным «Роза» встретила Победу в городе Гжатск Смоленской области. Награждена орденом Отечественной войны II степени.
ЮScreenshot
На фасаде дома ветерана Екатерины Широковой установили мемориальную доску в Рязани Старший сержант Екатерина Широкова с позывным «Роза» встретила Победу в городе Гжатск Смоленской области. Награждена орденом Отечественной войны II степени.
Screenshot
На фасаде дома ветерана Екатерины Широковой установили мемориальную доску в Рязани Старший сержант Екатерина Широкова с позывным «Роза» встретила Победу в городе Гжатск Смоленской области. Награждена орденом Отечественной войны II степени.
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