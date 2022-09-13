На еженедельном совещании Елена Сорокина обсудила вопросы наступления нового отопительного сезона

В понедельник, 12 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание со своими подчинёнными. На повестке дня – проведение подготовительных мероприятий накануне начала нового отопительного сезона, ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, подготовка к празднованию Дня города.

В Рязани почти 100% объектов социальной сферы прошли опрессовку и готовы к пуску тепла. Готовность жилого фонда – 89%. Среди отстающих управляющих организаций были названы: ООО «Эталон 62», ООО «Домоуправление», ООО «ЖилгарантСервис», ООО «Единая УК», ООО «Зелёная Роща», ООО «Либер», ООО «Савой». По поручению главы администрации соответствующая информация будет направлена в региональную жилинспекцию.

— Важным фактором для наступления отопительного сезона является следующий: температура в течение пяти дней должна быть менее +8 градусов, — говорится в сообщении администрации.

Завершились работы на тепловых сетях. Речь идёт об участках на улицах Зубковой, Малом шоссе, Тимуровцев, Островского, Шереметьевском проезде, Попова, Пушкина, Трудовой, Стройкова и Некрасова. Сейчас там проводятся работы по благоустройству. Дополнительные средства, выделенные из областного бюджета, стартовал ремонт магистральных сетей на улице Черновицкой. Завершить работы планируют до конца месяца.

Ещё один вопрос — подготовка к празднованию Дню города. Его отметят в субботу, 17 сентября. Главными площадками праздничных мероприятий станут территория искусства на площадке бывшего Хлебзавода, Лыбедский бульвар, Кремлевский сквер, Лесопарк и ЦПКиО. Ожидается много интересных событий – детский День города, гастрофестиваль «Вкусы города», большой концерт и многое другое. Подробная программа будет представлена рязанцам в ближайшие дни.

По поручению Елены Сорокиной Дирекция благоустройства обеспечит своевременную уборку общественных пространств до начала праздника, во время его проведения и после его завершения. На основных площадках празднования также разместят вместительные контейнеры для мусора.