На этой неделе в Рязани заделают выбоины на десяти улицах

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Мэрия Рязани отчиталась о ремонте дорог с 28 мая по 7 июня и озвучила планы на наступившую неделю.

На прошлой неделе в городе заделали аварийные выбоины на 8 участках. Это улицы Лесная, Юбилейная, Магистральная, Военных Автомобилистов, Станкозаводская, Полонского, Пушкина, Нахимова, Шереметьевская и проезд Речников.

Общая площадь ремонта превысила 500 квадратных метров, в работах были задействованы 5 бригад Дирекции благоустройства города и подрядные организации. Ремонт выполнялся горячей асфальтобетонной смесью и струйно-инъекционным методом.

На предстоящей неделе планируется ремонт на улицах Интернациональной, Татарский переулок, 1-й Осенний переулок, Нахимова, Щорса, Военных Автомобилистов, Магистральная, Юбилейная, Колхозная, Новая