21.4 C
Рязань
Понедельник, 7 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

На этой неделе в Рязани заделают выбоины на десяти улицах

7info7
- Advertisement -

Мэрия Рязани отчиталась о ремонте дорог с 28 мая по 7 июня и озвучила планы на наступившую неделю.

На прошлой неделе в городе заделали аварийные выбоины на 8 участках. Это улицы Лесная, Юбилейная, Магистральная, Военных Автомобилистов, Станкозаводская, Полонского, Пушкина, Нахимова, Шереметьевская и проезд Речников.

Общая площадь ремонта превысила 500 квадратных метров, в работах были задействованы 5 бригад Дирекции благоустройства города и подрядные организации. Ремонт выполнялся горячей асфальтобетонной смесью и струйно-инъекционным методом.

На предстоящей неделе планируется ремонт на улицах Интернациональной, Татарский переулок, 1-й Осенний переулок, Нахимова, Щорса, Военных Автомобилистов, Магистральная, Юбилейная, Колхозная, Новая

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]