На дороге в Пронском районе сгорел «Камаз»

В Пронском районе Рязанской области на дороге сгорел «Камаз», принадлежавший АО «Октябрьское». Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Пожар случился 29 июня в 11 часов вблизи села Семенск. Водитель пытался потушить огнетушителем пламя, вырывающееся из-под капота, но не смог. Пришлось вызывать подмогу.

На место приехали трактор хозяйства с бочкой воды и отделение Николая Ерёменко из Пронской пожарной части.

Кабина грузовика сгорела полностью. Сообщается, что водитель малоопытный, права получил год назад. Тем не менее, парень действовал смело, пытаясь спасти машину.

Пострадавших во время ЧП нет, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.