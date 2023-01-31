На дорогах Рязанского региона сегодня идут профилактические мероприятия «Пешеходный переход»

Сотрудники ГИБДД 31 января проводят на дорогах Рязанской области оперативно-профилактические мероприятия «Пешеходный переход». Цель — пресечение нарушений ПДД водителями на нерегулируемых пешеходных переходах.
В областном главке МВД напомнили, что пешеходный переход — место повышенной опасности, где в одном уровне пересекаются транспортные средства и пешеходные потоки. Ошибки и просчёты очень часто совершают как водители, так и пешеходы.
Снизить риск наезда на пешехода поможет соблюдение правил:
- Будьте внимательными к пешеходам при подъезде к пешеходным переходам и людям, идущим вдоль проезжих частей за городом.
- Не нарушайте скоростной режим.
- Включайте ближний свет фар, в том числе в населённых пунктах, даже в светлое время суток.
- Следите за чистотой автомобиля, особенно за чистотой стекол и фар.
- Следите за наличием моющей жидкости в бачке омывателя стёкол.
Напомним: накануне в Рязани иномарка сбила на пешеходном переходе 9-летнего ребёнка.
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